I rapporti tra la Vis Pesaro e la Sampdoria sono molto fitti. La società blucerchiata collabora da alcuni mesi con il club marchigiano, tanto è vero che la Vis è partner tecnico - ma nella sostanza una seconda squadra - dei doriani. Da Genova sono partiti molti giocatori in direzione del Benelli, basti pensare ai vari Ivan, Tessiore, Baldé e a numerosi altri baby doriani in cerca di spazio in un campionato professionistico.



Per questo motivo sono destinate a fare clamore le dichiarazioni rilasciate dal copresidente della Vis Roberto Bizzotto, che domenica era al Ferraris per Samp-Parma. "​È stata una giornata meravigliosa a Genova, l’emozione di entrare in uno stadio di Serie A… Esperienza bellissima, dobbiamo prendere spunto dai grandi club e capire tutti i meccanismi. Avevamo trattative con Atalanta e Bologna, ma abbiamo preferito puntare sulla Sampdoria".



A suscitare interesse però sono le sue dichiarazioni sul presidente Ferrero: "Non conta nulla in società, dietro c’è una famiglia importante di Genova che rappresenta il cuore. Lui è stipendiato, un presidente messo lì che non investe. Noi infatti abbiamo minimi rapporti con lui. È un personaggio che fa audience e marketing, ha raggiunto il suo scopo" ha detto a Isenzagiacca.com, dal minuto 14.25 del video che trovate in fondo alla news. "Se vuoi parlare seriamente con qualcuno, devi riferirti all’avvocato Romei o altri dirigenti. Detto ciò, gli ho detto che noi puntiamo alla Serie B e abbiamo bisogno di un giocatore importante".



Una battuta dedicata anche a Saponara: "A gennaio dovrebbe completarsi qualche trasferimento. Ho anche detto a Saponara di venire a divertirsi a Pesaro e di non guardare le cifre".