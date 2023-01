Clara Chia, il pomo della discordia tra Piquè e Shakira: la bella spagnola ha 23 anni e fino a qualche tempo fa lavorava come cameriera. Avrebbe conosciuto Gerard Piqué grazie all’amico Riqui Puig, un colpo di fulmine per entrambi, che avrebbe portato il difensore a lasciare dopo dodici anni e due figli insieme la compagna Shakira. Oggi Clara è impegnata come organizzatrice di eventi alla Kosmos Global Holding SL, società d’investimento fondata da Piqué nel 2017.