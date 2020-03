Questa sera alle 21 i riflettori del Santiago Bernabeu si accenderanno per illuminare la partita più attesa e seguita al mondo: il Clasico di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Tra i protagonisti maggiormente invocati di questo imperdibile match vi sono senza dubbio Leo Messi da una parte e Karim Benzema dall’altra, così come si aspetta la consacrazione di Griezmann ed il “risveglio” di Bale. Tuttavia a farla da padroni nella sfida di questa sera potrebbero essere dei terzi, meno considerati ma da non sottovalutare.



QUI REAL – A fare la differenza tra le fila delle Merengues potrebbe essere Isco: l’ex Malaga agirà muovendosi tra le linee, spaziando tra i corridoi laterali e la trequarti offensiva dei padroni di casa. Tra i suoi piedi passerà indubbiamente un elevato numero di palloni, da indirizzare come giusto che sia verso Benzema e Bale. Lo spagnolo, che l’anno scorso è stato a lungo nei radar della Juventus, ha segnato l’ultima volta nella gara di Champions persa contro il City, dunque il suo destro è tutt’altro che freddo.



QUI BARCELLONA – Dall’altro lato del ring occhio ad Arturo Vidal: il cileno ha ricevuto un cartellino rosso al San Paolo martedì sera, ma contro i Blancos ci sarà. L’ex Bayern ha dimostrato di poter essere impiegato tranquillamente in qualsiasi zona del centrocampo e offrirà a Quique Setien quantità e qualità. Il suo istinto ad attaccare la porta avversaria partendo dalle retrovie potrebbe risultare decisivo, senza dimenticare la protezione che offrirà ai palleggiatori del Barça quando – e se – ci sarà l’esigenza di congellare il pallone. Un vero e proprio mastino, che l’Inter non vuole assolutamente mollare.