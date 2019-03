Largo ai giovani! Anche in questa stagione le varie competizioni europee, ma non solo, stanno mettendo in vetrina numerosissimi talenti pronti per essere consegnati nel prossimo biennio al grande calcio o che hanno già esordito in prima squadra, per poter riscrivere pagine importanti di questo sport e far lustrare gli occhi ai propri tifosi. Qui di seguito verranno presentati i mgliori 5 talenti mondiali nati nel 2001 che si stanno rivelando dei potenziali campioni all'interno delle rispettive compagini.



UMARO EMBALO' (BENFICA) - Il calcio lusitano sta rivivendo, almeno potenzialmente, una nuova golden age. Se da un lato tra i grandi si sta facendo largo il fenomeno João Félix, tra i baby chi sta rubando l'occhio è di certo questo talento di origine guneane. Ciò che impressiona è la sua grandissima capacità di agire su entrambe le fasce nel 4-3-3 adottato dal Benfica, grazie soprattutto alla bravura nel saper calciare con entrambi i piedi e alla rapidità di gamba. Come affermato dal suo agente, ci sono già stati i primi interessi da parte di grandi squadre come lo United ed il Real e chissà che un domani non lo ritroveremo protagonista con una di queste grandi maglie gloriose.



ANTONIO MARIN (DINAMO ZAGABRIA) - Vero e proprio fiore all'occhiello della Dinamo Zagabria e prossimo talento pronto ad esplodere per i croati. Alla Dinamo fin dall'età di 8 anni ha già esordito in prima squadra e si appresta a diventarne un grande protagonista. Molto duttile e pronto a dare il suo contributo su entrambe le fasce, può agire anche da falso nueve e sorprende il modo di tenere la palla incollata ai propri piedi. Leonardo sembra averci fatto un pensierino. RODRYGO (SANTOS) - Già acquistato dal Real Madrid per la cifra monstre di 45 milioni di euro, viene dipinto dagli addetti ai lavori come il nuovo Neymar che tra l'altro è anche il suo idolo. Pur non essendo riuscito a mettersi in mostra nell'ultimo Sudamericano sub20, andato male per il suo Brasile, le sue qualità sono indiscutibili. Dotato di grandissima tecnica e molto forte a puntare e saltare l'uomo nell'uno contro uno, insieme all'altra stellina del Real Vinicius dovranno formare la rinascita blanca e verdeoro.



LUAN CANDIDO (PALMEIRAS) - Considerato il nuovo Marcelo, ha tutte le carte in regola per poterne prendere l'eredità. Si tratta, infatti, di un terzino mancino con spiccata spinta offensiva che lo porta spesso a giocare anche in posizione più avanzata. Si dice che l'Inter lo abbia sondato nell'ambito dell'affare Gabigol poi sfumato e che su di lui abbia messo gli occhi la Juventus disposta a consegnargli le chiavi dell'out di sinista del futuro.



MASON GREENWOOD (MANCHESTER UNITED) - Il minuto 87 di PSG-Manchester è stato un momento storico per la Champions. Proprio l'ingresso del giovanissimo centravanti ha consegnato agli amanti dei record il più giovane giocatore di sempre a giocare in Champions League battendo il primato che era stato conquistato precedentemente da Gerard Piquè. 22 gol in 23 presenze quest'anno sono di certo un bel biglietto da visita per presentarsi in prima squadra e magari poter ripercorrere le tracce dei più grandi attaccanti della storia Red.