Classifica Europa League 2024-25

Le partite che ogni club disputerà sono soltanto 8, di cui 4 in casa e 4 in trasferta, ma i risultati comporranno una classifica unica che porterà le società a suddividersi in 3 gruppi in vista della fase successiva.Le prime otto squadre classificate accederanno di diritto alla fase ad eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale. Le squadre che si piazzeranno dalla posizione numero 9 fino alla posizione 24 accederanno alla fase a playoff da cui, in doppio incontro a eliminazione diretta andata e ritorno, usciranno le seconde 8 squadre che accederanno agli ottavi di finale. Infine, le squadre classificate dalla 25esima alla 36esima piazza saranno eliminate definitivamente dall’Europa League e non retrocederanno in Conference League, ma, anzi, concluderanno il proprio percorso europeo.

Differenza reti

Goal segnati

Numero di vittorie

Numero di vittorie in trasferta

Maggiore numero di punti ottenuti dagli avversari di questa fase

Maggiore differenza reti degli avversari di questa fase

Maggiore numero di gol segnati dagli avversari di questa fase

Punteggio disciplinare totale

Coefficiente Uefa

E in caso di arrivo a pari punti di una o più squadre cosa accadrà? Sarà impossibile utilizzare il metro di paragone degli scontri diretti dato che non tutte le squadre giocheranno contro tutte le altre e ogni scontro sarà in gara singola e non in casa e trasferta. Di conseguenzaEcco la classifica che si aggiornerà sia live che al termine di ogni partita e di ogni giornata.