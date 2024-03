Classifica rigori Serie A 2023/2024: chi ne ha avuti di più

Quanti rigori hanno avuto Inter, Juventus, Milan, Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, Lazio e il resto delle squadre di Serie A? Chi ne ha avuti di più?



In questa pagina stiliamo la lista dei penalty avuti dalle venti squadre del massimo campionato, giornata dopo giornata.



Dall'Inter alla Salernitana, dalla testa della classifica alla corsa per i piazzamenti europei (Champions League, Europa League, Conference League) fino alla lotta salvezza: quanto incidono i viaggi dal dischetto in A? E anche una volta conquistata la massima punizione, chi è più efficace e chi invece sbaglia di più dagli undici metri?



Vi proponiamo a classifica aggiornata dei rigori a favore per ognuna delle venti squadre, quelli segnati e e quelli sbagliati.



Aggiornato 4 marzo ore 19.25