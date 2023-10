Giù dal podio, al quarto posto. Il gol al Torino, l'undicesimo in campionato, ha permesso a Lautaro Martinez di scalare la classifica della Scarpa d'Oro, di diventare il secondo attaccante dopo Guirassy dello Stoccarda, autore di 14 gol in Bundesliga, dei top 5 campionati nella speciale graduatoria. Punteggio: vengono assegnati due punti per ogni gol realizzato nei top 5 campionati europei mentre 1,5 punti per ogni rete realizzata dei calciatori che militano nei campionati dal 6° al 22° posto del ranking Uefa e un solo punto per ogni gol fatto nei campionati dal 23° posto in giù del ranking europeo.



