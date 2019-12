L'avvento dei social ha cambiato radicalmente il modo di comunicare, ma non solo. Perché anche il mondo del calcio ha avuto un'importante trasformazione. Un club acquisisce fama oggi anche grazie ai vari social, nel modo in cui è gestito, non solo tramite il proprio blasone e la propria storia.



IQII Sport ha analizzato i profili social dei maggiori club europei. I dati prendono in considerazione tutti i follower presenti su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Sul podio troviamo Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Immediatamente dopo c'è la Juventus, grazie ai suoi 87,4 milioni di follower complessivi.



Tra le italiane, oltre il primato della Juve, ci sono Inter, Milan e Roma tra le prime. Chiude la top 20 europea il Napoli di Aurelio De Laurentiis.