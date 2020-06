Si chiama Claudia Ruggeri, ma negli ultimi anni l'avete conosciuta in molti e differenti ruoli agli ordini di Paolo Bonolis sia nella trasmissione Ciao Darwin (di cui è celebre un suo defilée) sia in Avanti un altro dove ha ricoperto fra gli altri il ruolo della sexy poliziotta. Tifa Roma da sempre, ma da tempo è anche diventata la cognata del presentatore interista. La bellissima Claudia ha infatti sposato Marco Bruganelli, il fratello della moglie di Bonolis. Ecco le sue foto, in vesti tv e non, nella nostra gallery,