Claudio Amendola, attore e noto tifoso della Roma, ha raccontato su Rai 1 come ha convinto il figlio Rocco a scegliere i giallorossi e non la Lazio: "Ho fatto una cosa al limite del telefono azzurro. All’asilo gli ho svuotato la stanza dei giochi. Quando è arrivato gli ho detto che erano venuti i laziali a rubargli tutto. Passato il dolore e il pianto, lui si è distratto e io gli ho rimesso in camera tutto quanto. Quando se n’è accorto gli ho detto che i romanisti gli avevano riportato tutti i giocattoli".