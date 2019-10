Le voci circolate dalla Spagna secondo le quali Barcellona e Real Madrid sarebbero pronte a darsi battaglia per Fabian Ruiz hanno velocemente raggiunto Napoli e messo legittimamente in allerta la dirigenza partenopea. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati in caso di affondo delle spagnole e si muovono per offrire al loro talentuoso centrocampista un rinnovo di contratto che prevederebbe anche l'inserimento di una maxi clausola rescissoria valida solo per l'estero: 120 milioni di euro. Una cifra importantissima che dice la volontà di De Laurentiis di trattenere lo spagnolo all'ombra del Vesuvio. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza del Napoli e l'agente di Fabian (Alvaro Torres) stanno trattando anche per un ritocco del contratto del classe '96 che ora percepisce poco meno di 2,5 milioni a stagione: non c'è fretta, difficile che a gennaio le big possano muoversi per il gioiello di Ancelotti, eventualmente se ne riparlerà a giugno ma con una clausola da 120 milioni.