Dopo aver preso Osimhen l’estate scorsa,, che ha il contratto in scadenza a fine stagione ma potrebbe lasciare il club giallorosso con sei mesi d’anticipo. Al momento non sono arrivate proposte concrete sul tavolo della Roma, ci sono stati dei contatti tra il Gala e l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione.- Un primo sondaggio esplorativo, consapevoli che Dybala ha una clausola rescissoria sul contratto valida solo in un determinato periodo della sessione di mercato di gennaio:. Clausola d’uscita ma non solo, perché sul contratto di Dybala ce n’è anche un’altra legata al rinnovo automatico:che arriverebbe fino a 8 milioni di euro compresi i bonus.

- Tanti, troppi per il bilancio della Roma che vorrebbe trovare una soluzione alternativa. Per questo, i giallorossi hanno aperto alla cessione de La Joya a metà stagione: "Se qualcuno si affaccerà siamo pronti ad ascoltare" ha detto il ds Ghisolfi prima della partita di Coppa Italia con la Sampdoria.: si parla di un massimo di 4 milioni di euro, che consentirebbero alla Roma di fare comunque una plusvalenza.