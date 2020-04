Diciotto mesi. Tanto è servito alla Juve per riuscire a portare in bianconero Emre Can. Diciotto mesi. Tanto è durata l'avventura in bianconero di Emre Can. Un tempo troppo breve rispetto a quanto era nei programmi della Juve originariamente, chea Maurizio Sarri il ruolo di Emre Can è drasticamente cambiato fino a diventare di troppo, trascorrendo sei dei diciotto mesi con la valigia in mano.