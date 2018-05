Alleluja Martyrs! In Vaticano la Champions è dei Martyrs! Dopo cinque anni la Coppa con il Saturno torna al Collegio americano del nord. I NAM riescono infatti a domare i Leoni d'Africa, alla loro quinta finale consecutiva, scucendo dalla loro maglia biancogialla lo scudetto CSI, vincendo ai calci di rigore la finale della Clericus Cup 2018. Il Cupolone si tinge così a stelle e strisce. Partita da incorniciare nonostante lo 0-0. È stato infatti un derby del Gianicolo spettacolare dall’inizio alla fine, ricco di emozioni, rovesciamenti di fronte e tante occasioni da gol, alcune clamorose. Per sbloccare la finale sono serviti però i tiri dal dischetto: quando il capitano dei Nam William Nyce - cui Papa Francesco aveva sussurrato mercoledì scorso “che tipo clericale che sei!” a margine dell’udienza in cui aveva benedetto la Coppa - ha gonfiato la rete è esplosa la festa USA. Il capitano, venuto da Arlington in Virginia, al terzo anno nel Pontificio Collegio Americano del Nord è felicissimo. Dedica la vittoria al Santo Padre, esulta per la duplice grande emozione di questi ultimi giorni: l’assist del Pontefice ed il gol di questa mattina. Clima infuocato sugli spalti, con i cori e i colori delle due tifoserie, una accanto all'altra in fraternità. Come sul Gianicolo, dove i collegi sono confinanti: a sinistra quello americano, a destra quello di Propaganda Fide. A bordo campo, il consulente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini, il presidente del Csi, Vittorio Bosio e la voce di Carlo Nesti, storico telecronista Rai, a raccontare la finale in diretta per Radio Vaticana. Partita subito vivace. "Let's go Martyrs!, cantano sugli spalti i tifosi statunitensi, che ci credono. Ma nei sessanta minuti intensi, senza un attimo di calma, si va ai rigori. Per i NAM segnano Floersch, Hokamp, Frei e Nyce, mentre è ininfluente il palo colpito da Goldhammer. Per i Leoni d’Africa in gol Mbah e Badji, fatali invece gli errori dal dischetto del capocannoniere del torneo Kayiwa e Tibanyendera. Dopo il penalty di Nyce esplode la festa americana. Ecco il classico “We are the champions” cantato dai tifosi dei SuperNam dopo il tradizionale terzo tempo di preghiera, ricco di abbracci e complimenti reciproci tra amici e vicini di casa. Significativo come sia il rettore, oggi sconfitto, Mons. Vincenzo Viva a intonare “Salve Regina”, con il latino capace immediatamente di riaffratellare i seminaristi avversari per un’ora e mezza soltanto. Quindi ecco la Coppa con il nome dei Martyrs inciso passare dalla mani di don Alessio Albertini a quelle del rettore del PNAC (Pontificial North American College) Peter. C. Harman.