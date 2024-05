Clivense, oggi la conferenza stampa per l'esito dell'acquisto del marchio Chievo

La Clivense sta per tornare Chievo Verona. Indetta per oggi la conferenza stampa per comunicare l'esito della procedura competitiva per il vecchio marchio:FC Clivense, a seguito della chiusura della procedura competitiva cui verrà sottoposta, oggi, la sua offerta avanzata per l’acquisto di tutti i relativi marchi di A. C. Chievo Verona, convoca una Conferenza Stampa per questo pomeriggio:venerdì 10 maggio alle ore 17.00, negli spazi di Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo S.r.l. in via Torricelli, 37 a Verona

Interverranno:Sergio Pellissier, presidente di FC ClivenseEnzo Zanin, vicepresidente FC ClivenseAlberto Fezzi, avvocato, legale di FC Clivense