Club Brugge-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League e ad aprire le danze è la partita dello Stadio Jan Breydel:Sfida tra due sorprese agli ottavi di finale e una delle due strapperà il pass per i quarti di finale, dove l'avversaria sarà una tra PSG e Liverpool.I belgi di Nicky Hayen hanno conquistato gli ottavi passando per i playoff, dove hanno eliminato a sorpresa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.Gli inglesi di Unai Emery invece erano già qualificati direttamente agli ottavi in virtù dell'ottavo posto (con 16 punti) con cui hanno chiuso la fase campionato della competizione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Club Brugge - Aston Villa in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su Club Brugge-Aston Villa:: Club Brugge-Aston villa: martedì 4 marzo 2025: 18.45: Sky Sport Uno, Sky Soprt (253), NOW: Sky Go, NOW: Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla.. Hayen.

: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, J. Ramsey; Watkins.. Emery- La sfida tra Club Brugge e Aston Villa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport (253).Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.- Club Brugge-Aston Villa sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il Pass Sport.