Club Brugge-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bruges-Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

è l'andata dei playoff di Champions League.Partita: Club Brugge-AtalantaData: mercoledì12 febbraio 2025Orario: 18.45Canale tv: SkyStreaming: SkyMister Gasperini, alla vigilia della partenza,. Deve fare a meno di Lookman, Kolasinac, Maldini, Scalvini, Scamacca e Kossounou. A Bruges quindi scenderà in campo una formazione similea quella anti Verona, con le uniche eccezioni di Bellanova sulla fascia e Pasalic sulla trequarti. De Ketelaere sarà l'ex del match.

: Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.La sfida tra Club Brugge e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 251.Come di consueto, gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in diretta streaming grazie al servizio Sky Go. Un’ulteriore opzione per seguire Brugge-Atalanta su dispositivi come smartphone, tablet e pc, è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il pass Sport.

La telecronaca di Club Brugge-Atalanta su Sky è affidata ad Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi.