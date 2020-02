Il Paris Saint-Germain è il club con il maggiore potere finanziario nel mondo del calcio, come confermato dal Soccerex Football Finance 100, il rapporto annuale degli esperti di Soccerex: i parigini hanno effettuato il sorpasso sul Manchester City che figura al secondo posto. In questa lista figura anche la Fiorentina, che si trova al 39esimo posto: i viola hanno una rosa di giocatori importante, valutata 251 milioni di euro, indice dato dal potenziale di investimento del proprio proprietario. Per quanto riguarda le italiane, prima dei viola ci sono la Juventus al nono posto, il Napoli al 17esimo, l’Inter al 25esimo e il Milan al 34esimo.