Ad illuminare le trame offensive del Renate, 15° nel girone B di Serie C, c'è un talentuoso prodotto del vivaio dell'Inter ambito da diversi club di Serie B. Lui è Reno Piscopo, australiano di origini italo-maltesi che a maggio compirà 20 anni.



Ala sinistra adattabile a mezzala, Piscopo ha realizzato in questa stagione 4 gol e 2 assist, ed è un punto fermo della formazione allenata da Aimo Diana. Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione nella Nazionale dell'Australia Under 23 per la fase preliminare delle Qualificazioni alle Olimpiadi 2020. E secondo TuttoB.com interessa molto ad alcuni club di Serie B: su di lui ci sarebbero Padova, Crotone, Venezia e Spezia.