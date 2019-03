Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in occasione della presentazione del progetto Club Italia da parte di Gabriele Gravina il prossimo 14 Marzo verranno apportate delle grosse novità rispetto a quanto si vociferava fino a qualche tempo fa, in merito ad una presenza dell'ad interista Beppe Marotta e del presidente del Torino Urbano Cairo all'interno del CdA dello stesso Club Italia. In realtà nessuno dei due ne farà parte al contrario, invece, di quanto potrebbe avvenire per il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè.