Cluj – Lazio 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: -



Assist: -



CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea (dal 39' s.t. Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac (dal 31's.t Hoban), Cvek, Muhar, Krasniqi (dal 39's.t. Petrila); Malele (dal 24' s.t. Birligea), Janga (dal 39's.t Yeboah). All. Petrescu



LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Patric, Casale, Lazzari; Basic, Vecino, Luis Alberto (dal 31' s.t. Cataldi); Felipe Anderson, Immobile, Romero (dal 20' s.t. Cancellieri). All. Sarri



Arbitro: Felix Zwayer (Ger)



Ammoniti: 14' p.t. Casale (L), 35' p.t. 31's.t. Muhar ( C), 36' p.t. Immobile (L), 9' s.t. Deac ( C), 13's.t. Cvek ( C)



Espulsi: 31's.t. Muhar ( C)