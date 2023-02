Cluj– Lazio 0-0: qualche appoggio sbagliato di troppo con i piedi, soprattutto nel primo tempo, ma nessuna parata in 90 minuti.: il pressing del Cluj gli crea qualche difficoltà. Perde un paio di palloni di troppo in uscita.: ripete la grande prestazione dell'andata. Si conferma una riserva affidabile per Sarri: un brivido nel primo tempo per un suo scivolone. Poi solo ordinaria amministrazione: spinge tanto per costringere Krasniqi a restare il più lontano possibile dall'area. Davanti però la sua presenza si sente poco e Romero resta spesso troppo solo.: non era facile inventare qualcosa palla a terra su un campo così malconcio. Le azioni più pericolose della Lazio però sono passate tutte dai suoi piedi. (dal 30's.t.aggiunge peso al centrocampo per gli ultimi minuti. Gestisce bene il pallone nel finale): incredibile il gol mangiato in mischia nel secondo tempo. Bene in interdizione, meno quando c'è da impostare.: tanta buona volontà, ma di cose utili in mezzo al campo se ne sono viste poche.: soffre la fisicità avversaria nel primo tempo. Cresce nella ripresa. Dimostra comunque intraprendenza nel cercare le giocate nell'1vs1 (dal 20' s.t.: qualche spunto per dare vivacità all'attacco): ha fatto a spallate con tutti i difensori del Cluj che sembravano preoccuparsi solo di lui. Ingenuo però nel farsi ammonire per simulazione, bravo invece a far espellere Muhar nel momento decisivo della partita.: solita generosità per dare un prezioso aiuto ai suoi anche in copertura, ma davanti sono mancate le sue iniziative.All.: difficile pensare di giocare a calcio alla sua maniera in un campo del genere. La qualificazione era l'obiettivo e tanto basta.CLUJ (4-4-2): Scuffet 7; Manea 6 (dal 39' s.t. Braun sv), Kolinger 6, Burca 6, Camora 6; Deac 5,5 (dal 31's.t Hoban 5,5), Cvek 5,5, Muhar 5, Krasniqi 6,5 (dal 39's.t. Petrila sv); Malele 5,5 (dal 24' s.t. Birligea 5,5), Janga 5,5 (dal 39's.t Yeboah) sv. All. Petrescu 5,5