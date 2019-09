LAZIO



STRAKOSHA 5: brutto errore sul gol di Omrani, la sua uscita è palesemente a vuoto.



VAVRO 5: alcune buone chiusure, ma se la Lazio imbarca è anche colpa sua.



ACERBI 6: l'unico a salvarsi nella retroguardia laziale, non può nulla sulle reti rumene.



BASTOS 5: segna la rete del provvisorio vantaggio ma in difesa evidenzia le solite sbavature. (dall'80 ADEKANYE SV)



LAZZARI 5,5: da rivedere come gli altri, sotto porta sbaglia troppo.



MILINKOVIC-SAVIC 5,5: parte alla grande, poi si spegne e non riesce a imporre il proprio strapotere fisico



LUCAS LEIVA 5: ingenuamente commette il fallo su Đjoković che porta al rigore dell’1-1.



BERISHA 5,5: prova a inventare ma la forma fisica ancora non lo supporta. (dal 67' CATALDI 5: nervoso e arruffone, non garantisce il giusto apporto nel finale)



JONY 6: uno dei pochi a salvarsi, propositivo e spesso vicino al gol. (dall'80' LULIC SV)



CORREA 5: non è proprio serata per il talentuoso argentino, mai in partita.



CAICEDO 5: tanto lavoro sporco, ma sotto porta non si vede mai.



ALL. INZAGHI 5: dov'è finita la sua Lazio? Tra Ferrara e Cluj solo dolori.





CLUJ (5-3-2): Arlauskis 6,5; Peteleu 6, Burça 6.5, Boli 6.5, Mike 6.5, Camora 6.5; Bordeianu 6, Djokovic 6.5, Paun 6 (Culio sv); L. Traore 5 (Omrani 7), Deac 6.5 (Golofca sv). All. Petrescu 7.