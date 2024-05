CM al museo del calcio di Atene: Xavi, la maglia di Messi a 36 euro e le storie incredibili del collezionista Notis

Calciomercato

Dicie pensi alla storia. Anzi, alla, dato che la Grecia è la culla della civiltà. E anche il calcio nella penisola ellenica ha qualcosa di mitico, un'odissea suddivisa in stagioni invece che canti con l'a fare da protagonista con i suoi 47 titoli nazionali. E dove viene cantato questo poema? La risposta è molto semplice: proprio come i capolavori di Omero, fino al 2020 molto veniva tramandato di generazione in generazione. Nessun luogo era mai stato pensato come reliquiario del calcio, greco e non solo, ad Atene e nelle zone limitrofe. Poi, ci ha pensato, giornalista 25enne che affianca la passione per il calcio a quella per il, e che ha aperto, casa dei biancorossi avversari della Fiorentina nella finale di Conference League. Calciomercato.com è stata invitata al Chal's Football Museum, e ha intervistato Notis facendosi raccontare i segreti del suo gioiellino.

"Sono appassionato di calcio fin da piccolo e volevo assolutamente che qui ci fosse un museo. Dopo undici anni di collezionismo, avendo a disposizione quello che era il vecchio negozio di bevande dei miei genitori, mi sono reso conto di avere sia il materiale sia lo spazio per iniziare. Era il 9 febbraio del 2020 quando ho aperto"."E' difficile dire quali siano i confini, non so se ce ne sono al giorno d'oggi. L'idea era quella di aprire per vedere l'effetto che avrebbe fatto sulle persone, quindi magari spostarlo in un posto più centrale oppure allargarlo. Però poco dopo l'apertura è arrivato il Covid, tutto chiuso da marzo a giugno, e dopo il primo lockdown le misure di sicurezza non hanno aiutato. Adesso apriamo solo in occasione di eventi speciali, tipo la finale di Conference o anche la Supercoppa Europea dello scorso anno allo stadio dell'Olympiacos tra Manchester City e Siviglia. Per renderlo un museo ufficiale in tutto e per tutto mancano ancora dei passaggi, ma siamo sulla buona strada".

"Cerco di separarle il più possibile. I miei contatti con i calciatori sono o in qualità di proprietario del museo, o in qualità di giornalista, difficilmente queste due identità collimano. Sì, possono essere l'una utile all'altra e non nego che sia capitato che magari un calciatore sapesse del museo e a margine dell'intervista mi regalasse una maglia"."Non ho dubbi, la maglia di Kostas Katsouranis (importante ex centrocampista della Nazionale greca, campione d'Europa nel 2004). E' quella alla quale sono più legato, è la prima persona di calcio che è venuta qua, prima ancora che fosse un museo, per parlare con me. Quando è arrivato, mi ha regalato la sua maglia, per me vale tutto".

Notis haE tra queste, come si vede nella foto di copertina in alto, ce ne sono una della Spagna 2008 die una del Barcellona 2015/16 di Leo"Parto da Xavi, perché è l'oggetto dal valore oggettivo più alto in assoluto presente qua dentro. Devo riportarvi a un momento non eccellente per l'Italia: quella è la maglia che Xavi ha indossato nei quarti di finale di Euro 2008, quando la Spagna ha eliminato gli Azzurri ai rigori. In quell'Europeo la Grecia era nel girone con le Furie Rosse, io avevo un contatto valido nella federazione spagnola e con un po' di fatica ho avuto la possibilità di scegliere una maglia, anche se della partita successiva. Non ho avuto il minimo dubbio".

"Quella l'ho presa su eBay, non direttamente. E fin qui nulla di strano... ma vi assicuro che l'ho pagata appena 36 euro. Già, credo di essere il proprietario della maglia indossata da Messi meno cara della storia. Ci sono molti dettagli utili all'occhio di un collezionista per distinguere una match worn da una replica. Io ho trovato questa maglia su eBay e ho visto che era all'asta per 33 euro. Ho guardato un po' di foto, notando il dettaglio della patch de La Liga che non era attaccato, ma stampato, cosa che mi ha fatto drizzare le antenne. Ho piazzato un'offerta di 36 euro, così, per non lasciare nulla di intentato, tanto la scadenza era quattro giorni dopo. Poi non ci penso più molto, nei giorni successivi controllo altre aste, mi dedico alla mia vita. E poi arriva il messaggio: hai vinto l'asta per la maglia di Messi, è in arrivo dalla California".

"Ve lo giuro, non ho idea di come ci sia finita, ma mi è arrivata da là dal suo precedente proprietario. L'ho controllata, e vi assicuro che è autentica, ha pure i segni delle trattenute degli avversari, non è proprio possibile che sia una replica. Infatti, qualche giorno dopo, mi arriva un messaggio del precedente proprietario, disperato: aveva dimenticato di specificare nell'annuncio che la maglia era match worn, e quindi, dato che nessuno lo aveva notato, sono riuscito grazie al mio occhio a pagare un tesoro del genere appena 36 euro. Cosa ho risposto al tizio della California? Beh, mi dispiace, ma ormai me l'hai venduta..."

"Come vincere alla lotteria: centinaia e centinaia di euro... Siamo vicini ai mille".Notis poi ci mostra tutti gli angoli del suo reliquiario:. Non manca Maradona, ovviamente. Ci sono oggetti raccolti in prima persona e oggetti donati da altri collezionisti in giro per il mondo, maglie delle squadre più disparate e storie da scoprire in ogni centimetro quadrato. Cosa dire? Se capitate ad Atene in prossimità di un grande evento di calcio internazionale, fate un salto al Pireo: troverete Notis e il suo piccolo, grande angolo di calcio, e non ne rimarrete delusi.