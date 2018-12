Prosegue la giornata di Premier League e, tranne, in un match, ci sarà una big in campo. Si comincia con Crystal Palace-Chelsea e con la presenza di Sarri abbiamo modo di fare il tifo mentre pranziamo. Solo il 29% dei gol segnati dal Palace li hanno visti in casa, brutto presagio (tutte e quattro le sconfitte sono state collezionate senza fare gol). Nonostante le tre sconfitte nelle ultime sette di Premier per i blues, vado sul 2/handicap.



Per i Saints ne arriva un'altra casalinga molto difficile, dopo la sconfitta con gli Hammers. Ma qui è peggio ancora perchè il City ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti consecutivi. Non solo: le tre sconfitte nelle ultime quattro partite di Premier sono stato il più basso risultato nelle ultime tre stagioni per gli ospiti. Che voglioni rifarsi e hanno il rivale per affondare il colpo. Anche qui 2/handicap.



Chiudo con l'laltro Manchester, lo United, che riceve il Bournemouth. Da quando Mou se n'è andato due larghi successi, contro Cardiff e Huddersfield. Senza alcun dubbio la strada può ancora allargarsi contro il Bournemouth. E siamo al terzo handicap, anche se qui è 1.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Crystal Palace-Chelsea 2/handicap (quota 2,98)



Southampton-Manchester City 2/handicap (1,83)



Manchester United-Bournemouth 1/handicap (1,98)



Il terno vale 10,7 volte la posta.