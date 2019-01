È più che ovvio. Quando ci troviamo di fronte a un'andata-ritorno di un turno di Coppa dei Paesi che calcisticamente contano di più la cosa che spesso fa la differenza è: IL TURNOVER. Non scopriamo l'acqua calda. E spesso e volentieri il turnover fa sì che la formazione che andrà in campo si conoscerà ai nanosecondi finali.



Vabbè, di questo sapevamo tutto. Ma per esempio, di Athletic Bilbao-Siviglia bisogna fare il conto con la quota. Il Siviglia che sta facendo una stagione tosta, tostissima, può già vincere al San Mamés nonostante i baschi abbiano ritrovato il filo. Il 2,88 con cui si ci imbatte sembra bello alto.



Come altissimo sembra l'1,95 del Betis, anch'esso squadra di Siviglia e anch'esso contro una squadra basca. Che resta sul clamoroso blitz registrato al Bernabeu, nella Liga. La Real Sociedad veniva da tre sconfitte orrende, bisogna capire quanto abbia fatto il rigore segnato al 3' minuto contro le Merengues.



Al contrario, non è una quota da rotolarsi per terra l'1,40 del Barcellona al Ciutat de Valencia contro il Levante. Ma la capolista della Liga arriva da sette vittorie su otto e dire che è in salute è poco poco poco.





I CONSIGLI DEL GIOVEDÌ





Athletic Bilbao-Siviglia 2 (quota 2.88)



Betis-Real Sociedad 1 (1.95)



Levante-Barcellona 2 (1.40)





Il terno vale 7,86 volte la posta