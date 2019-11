Dopo il sabato italiano e non solo (c'era persino la finale di Copa Libertadores, immaginatevi voi che giornata pazzesca di calcio), siamo alla seconda SFIDA A MISTERPALMIERI della settimana. Ricordo una volta di più che servono soltanto bolle con LE PARTITE DEL GIORNO e con QUOTA FINALE, è l'unico modo per finire lunedì in prima pagina con un pezzo a voi dedicato!



La partita del posticipo serale è Lecce-Cagliari e non pensate che sia poca cosa. Il Cagliari è diventato una macchina quasi perfetta e la dimostrazione più visibile si è avuta in casa Atalanta: vittoria assoluta, netta, che ha ribadito a tutti che squadra è il Cagliari che festeggia il centesimo anno. I pugliesi in casa hanno stretto ben poco nelle mani, sono da trasferta, il 2 è ben pagato.



Così come il 2 della Lazio a Reggio Emilia al Mapei del Sassuolo (senza Berardi e Defrel). Per Inzaghi la partita da vincere è questa non certo quella di Europa League giovedì, il girone di Coppa ha lasciato soltanto amarezze e riserva poche inutili e quasi inesistenti possibilità di qualificazione. E' la zona Champions il vero traguardo nell'obbiettivo, per prepararsi al meglio alla Supercoppa del 22 dicembre, contro la Juventus a Riad.



Poi tre divagazioni nei campionati esteri. La prima è in Premier League, con il Manchester United ospite dello Sheffield United. Squadra che non concede molto alle avversarie in quanto ad occasioni da gol. E che incassa ben poco anche quando perde. L'under 2,5 potrebbe non essere un quotino.



Quindi la Liga di Villarreal-Celta Vigo. Dove la vittoria casalinga sembra un quotone pazzesco. Visto che i Sottomarini gialli segnano praticamente sempre allo Stadio della Ceramica. E gli avversari sono in quel periodo in cui se piove ti piove in testa: cinque sconfitte consecutive e terzultimo posto a ben quattro punti di distanza dal più tranquillo Betis.



Si chiude con l'overone di Hoffenheim-Mainz in Bundesliga. I padroni di casa hanno il vento nelle vele e arrivano da sei vittorie di fila con quattordici gol messi a segno. Il Mainz però non è vittima sacrificale dovendo far punti a tutti i costi. Ma è la squadra dalla peggior difesa. E ho detto tutto.

Il ritorno dei campionati regalerà sorprese un po' dappertutto. Ma voi studiate e siate preparati che... interrogo!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Lecce-Cagliari 2 (quota 2,27)



Sassuolo-Lazio 2 (1,77)



Sheffield United-Manchester United under 2,5 (1,66)



Villarreal-Celta Vigo 1 (1,77)



Hoffenheim-Mainz over 2,5 (1,50)



La cinquina vale 17,7 volte la posta escluso bonus