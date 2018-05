Questa è proprio un'amichevole da godersi alla tv. Portogallo-Italia Under 21 è il meglio che ci sia. Noi e i padroni di casa facciamo il bello e il cattivo tempo da più di una ventina d'anni, tirando fuori campioni per le nazionali maggiori. Torna Di Biagio, a sedersi sulla sua panchina. E comincia a preparare la nuova rappresentativa, che giocherà soltanto amichevoli da qui perchè siamo noi il Paese ospitante dell'Europeo 2019. Torna anche Cutrone e ditemi voi se c'è un giocatore più in forma.



Fu addirittura finale nel '94, tra noi e loro. E il golden gol di Orlandini spostò la Coppa dalla nostra parte. Nelle loro linee giocavano Rui Costa e Figo, ve li ricordate? Erano scarsi? Lì fu pareggio (nei tempi regolamentari), l'ultima volta è stata 0-0. Debbo dirvi altro?





I CONSIGLI DI VENERDI'





Portogallo-Italia Under 21 X (quota 3.10)



@calcioepepe