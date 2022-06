Se un anno fa, mentre festeggiavamo la vittoria agli Europei dopo la finale con gli inglesi padroni di casa, ci avessero detto che la rivincita l'avremmo giocata davanti a tremila scolari inneggianti e basta, saremmo rimasti basiti. E invece la punizione delle "porte chiuse" scatterà proprio oggi contro gli Azzurri., che le ha anticipate ieri senza dire chi è quando avrà spazio,E con quello cercherà di non perdere una volta in più, in un incrocio che ci sorride:Difficile tirare fuori una giocata sensata in questo scontro direttissimo ma un'idea ce l'ho. Il romanistanon ha giocato nemmeno uno spezzone di Nations League finora, Southgate lo butterà nella mischia Oggi con ogni probabilità. EChe, ogni volta affrontano le big, tirano fuori la benzina anche dalla riserva.Se il Belgio si è fatto una doccia e si è finalmente trasformato, dopo quel 6-1 alla Polonia, vincerà anche questa. Se non vi fidate attenzione, la quota sta salendo da ieri ed è possibile che alcune star della squadra se la guardino dalla panchina. Comunque, a 1,95 si prende e si scappa dietro l'angolo.Ricordo i tre stadi: il Molineux di Wolverhampton, la Puskas Arena di Budapest e il Cardiff City Stadium.PS Un gol di Abraham non vorrebbe dire per forza sconfitta, è importante sottolinearlo...Il terno vale 9,63 volte la posta