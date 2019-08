Andata delle "finali" di Champions League, quelle che permettono di entrare nel tabellone, quello vero, nel paradiso delle squadre. Si comincia con Apoel-Ajax. E stiamo parlando della ex squadra di De Ligt, uscita per un nonnulla dall'ultima finale contro il Liverpool. Certo, i Lancieri non sono più quelli che erano a maggio ma l'Apoel che ho visto contro il Qarabag è squadra cipriota che può solo guardarli vincere.



Partita equilibrata tra Cluje Slavia Praga. Questi ultimi giocano la prima per l'annata in corso ma stanno andando bene nel loro torneo. Con gli stessi punti - dieci - in campionato anche i romeni, che hanno appena eliminato un pezzo più grosso come il Celtic, andando a vincere in Scozia dopo aver pareggiato in casa.



Gli austriaci del Lask Linz vanno in gol da diciotto partite, di qualsiasi caratura siano, non so se mi spiego. Il Club Brugge ha letto il menù e sa benissimo che non sarà un compitino dell'estate. A Linz scelgo la multigol di casa. E vediamo come va.





I CONSIGLI DI MARTEDI'



Apoel-Ajax 2 (quota 1,48)



Cluj-Slavia Praga X (3,20)



Lask Linz-Club Brugge mutigol casa 1 o 2 (1,59)





Il terno vale 7,53 volte la posta