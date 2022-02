Nessun dubbio che la partita più importante della serata si giochi ad, dove le migliori squadre di Portogallo si affrontano per riaprire o richiudere il torneo. Squadre entrambi molto forti, al momento staccate di sei punti a favore dei padroni di casa. Gli ospiti sono costretti a chiamare l'all-in, o ne recuperano tre stasera oppure è finita la tarantella. Stando cosi' la trama, è abbastanza facile che possano entrambe andare a rete, la quota è praticabilissima.Quelle che risultano invece molto alte sono le vittorie interne nel primo tempo di, rispettivamente contro Rennes (in Ligue 1) e(in Bundesliga). I francesi dovranno fare a meno di un sacco di pedine importanti, una per tutte. Ma quelle che schiereranno sono più che abbastanza al cospetto di un rivale da zona Champions ma che non può minimamente appaiarsi ai parigini. Ilvisto battuto a Monaco di Baviera è squadra vera, che ha perso dopo aver messo spalle al muro una delle favorite per alzare la Champions. La quota dell'1 che rasenta la pari nella prima frazione non si può leggere.Resto in Germania ma spostandomi in Bundesliga 2. Il Werder Brema apparso una schiacciasassi (sei successi dopo la sconfitta con il Kiel) va a casa dell'Hansa Rostock per superare le due davanti, Darmstadt e St.Pauli. La tranquillità dell'Hansa, che dovrebbe alla fine comunque riuscire a salvarsi con la pipa in bocca, potrebbe regalare ancora più benzina agli ospiti, che a 1,78 si giocano per forza.Porto-Sporting Lisbona gol (quota 1,72)PSG-Rennes 1 primo tempo (2,10)Lipsia-Colonia 1 primo tempo (1,95)Hansa Rostock-Werder Brema 2 (1,78)La quaterna vale 12,5 la posta