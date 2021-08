Venerdì di grande spessore. Si avviano. Non si potrebbe fare di meglio. La partita più importante o interessante - come volete voi - si gioca in Germania dove bisognerà capire cosa c'è al momento del. Il precampionato non è stato deludente ma di più. Tre sconfitte e un pareggio senza rilevanza contro l'Ajax, con una carrettata di riserve e ragazzi. Non parliamo di ciò che poi è successo contro il Napoli di Spalletti: primo tempo con le prime linee (0-0) e orrore nella ripresa con le terze linee (0-3). Una delle scoppole è arrivata proprio dall'antagonista di oggi ma la partita che ci aspetta sarà ben altro. EIn Premier League c'è il gran giorno delche torna dopo secoli a mettere i piedi in mezzo alle rivali importanti. La prima sarà l'di Arteta che può lanciarsi con il botto, in un senso o nell'altro.Anche perchè i caporioni non tireranno a portarsi via il classico pareggiaccio, non credo gli basterà (contro Southend e Valencia è arrivata la vittoria in amichevole).Terzo piolo in Spagna, dove sono in ballo proprio il. Il patentino di questo match dice una cosa sola: le ultime tre volte è uscita la X allo stadio Mestalla. Niente di più facile che, tra due squadre che non sembrano al momento troppo differenti, appaia il quarto pareggio di fila. Il che darebbe uno spintone alla nostra quota.PS C'è Coppa Italia, vedete se vi ispira qualcosa. Per il momento io passo. Volentieri.Il terno vale 7,84 volte la posta