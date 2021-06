Andiamo a perdifiato verso la finale, la strada è tracciata. Le quattro che si stanno giocando l'ultima promozione in Serie B sono una di fronte all'altra, sguardi negli sguardi e pistole nelle fondine pronte a sparare il colpo mortale. Alessandria-Albinoleffe (andata 2-1) e Avellino-Padova (andata 1-1): sono loro. Tre nordiste e una sudista. Le prime due una novità, sarebbe stato difficile portarle qui con l'immaginazione all'inizio della stagione. Le altre due certamente tra le più pronosticabili.



Si gira la quadriglia e Avellino-Padova è la sfida del pomeriggio. I lupi irpini, terzi nel girone C a pari punti con il Catanzaro (ma dietro); i veneti, secondi dietro al Perugia vincente. L'Avellino ha trovato la littorina Ternana e non ce n'era. Ma poi ha tirato via Palermo e Sudtirol. Il Padova invece ha giocato un turno di meno facendo secco il Renate in un doppio confronto che resta nella storia dei playoff. Per quanto di pazzesco e mai visto prima.



La quota che può essere interessante da provare è quella del primo gol segnato in Alessandria-Albinoleffe. Con la vittoria in trasferta dei grigi nella partita di andata si potrebbe assistere a un secondo match di gestione da parte dei padroni di casa. Esattamente quello che accadde in Padova-Renate.



Il primo gol nella partita segnato dall'Albinoleffe è a 3 contro 1. Ovvio che per passare il turno resti favoritissima l'Alessandria ma il primo gol potrebbe essere degli ospiti.



In Avellino-Padova tutto troppo in equilibrio. Quella va vista - o tifata - e stop.



Alessandria-Albinoleffe primo gol squadra 2 (quota 3,00)