Sei gol (almeno) per battere le ginocchia contro la cassa, magari portando anche le pastarelle. Non spunta il calcio italiano, da sabato tornerà.

Nella Liga tocca ad Alaves-Valencia. Sfida che ha una caratteristica ben definita e cioè: quando giocano contro vanno in porta come se non ci fosse un domani. Vediamo. Gli ultimi dieci scontri diretti hanno totalizzato tutti over 2,5 (almeno), in nove di questi entrambe hanno segnato (e l'ultimo dei dieci, l'unico no-gol finì 3-0 e data 2006, c'erano ancora gli pterodattili...).



Salto in Ligue 1, tra Marsiglia (secondo in classifica) e Amiens (penultimo ma non ancora staccatissimo: Nimes e Dijon sono a cinque punti). Aggancio una scommessa che quest'anno ancora non ho mai "usato" e cioè l'over 1,5 primo tempo (sempre molto alta la quota). Negli ultimi quattro precedenti il gol che ha aperto il risultato è stato segnato nei primi 20' di gioco: questo dato mi ha indicato la strada. Anche perché l'Amiens, con 48 reti subite in 27 gare, precede soltanto la cenerentola Tolosa, le altre hanno fattto tutte meglio (e infatti è penultima).



In Bundesliga con Paderborn-Colonia viaggiamo sulla falsariga della scelta precedente. Perché? Per esempio perché il Colonia fuori casa segna quasi sempre (soltanto in tre delle undici trasferte è rimasto in bianco). E il Paderborn davanti ai suoi tifosi ha visto reti (sue e quelle dell'avversario) prima del 30' in dieci delle dodici apparizioni.

E' un terno che fa il botto con le quote, basta il cippino per togliersi la fantasia. E che buon pro vi/ci faccia.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Alaves-Valencia gol (quota 1,83)

Marsiglia-Amiens over 1,5 primo tempo (3,25)

Paderborn-Colonia over 1,5 primo tempo (2,28)



Il terno vale 13,5 volte la posta.