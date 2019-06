Tre minuti dopo quell'eccezionale gol (annullato) di Scamacca che ci avrebbe portato ai supplementari contro una Ucraina in dieci uomini, il ct Nicolato diceva davanti ai microfoni: "Escludo che sia stata un'ingiustizia, casomai un errore". Splendida dichiarazione da uomo di calcio vero, onesto. Purtroppo però la finale - o possibile finale - diventava un'altra finalina per il terzo posto, contro l'Ecuador. Esattamente come in Corea del Sud.



Sarà un'Italia completamente diversa rispetto a quella in campo nella semifinale. Gli acciacchi si sono fatti sentire tutti insieme, oltre alla partenza di Pinamonti per l'Under 21. Che poi è diventata un'ancor più amara tappa verso casa, il bomber interista aveva rimediato un infortunio che lo lasciava seduto.



Resta il fatto che tanti titolari se la guarderanno dalla tribuna ma quelli che andranno in campo penseranno soltanto ad agganciare questo terzo posto lasciando negli spogliatoi gli immensi rimpianti che non passeranno mai (una semifinale mondiale non si gioca spesso).



Il carattere degli spartani, mutuato dal film "300", che il gruppo azzurro ha sempre tirato fuori nell'urlo a fine partita, lo rivedremo anche qui. Assenti o non assenti. La quota a 2,63 non è bassa né alta, è giusta. E ripetere la vittoria ottenuta nel girone (finì 1-0 per noi) si può.



Intanto va in campo l'Italia nel Mondiale Donne, seconda uscita, contro la Giamaica. I tre punti sono in tasca o quasi viste le quote. Una molto interessante però c'è, che costruirebbe un ambo particolare. "Vittoria senza incassare gol" a 1,60. Per me ci sta e non è piccola. Proprio per niente.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Mondiali Under 20, Italia-Ecuador 1 (quota 2,63)



Mondiali Donne, Giamaica-Italia 2 senza incassare gol (1,60)



L'ambo vale 4,20 volte la posta