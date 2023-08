Entrambe piovono dalla Conference League, entrambe piovono da 0-0 all'andata che ha lasciato le cose così come stanno. Tutti noi sappiamo che altri due pareggi, in Grecia e Danimarca, manderebbero tutti ai tempi supplementari. Ottima la quota di danesi contro romeni, molto più tirata quella della X tra greci e croati. Si può provare. A Spalato tirarono entrambe tre volte in porta senza che ne uscisse una rete. A Bucarest tirarono in porta soltanto gli ospiti ma anche lì continuò a dominare lo 0-0. In una giornata nella quale si può scegliere di tutto e di più un tentativo come questo ci può stare. A una quota che, rasentando il tredici contro uno, ci stamperebbe il sorrisone. Ovviamente si va di spiccioli.



Paok-Hajduk Spalato X (quota 3,15)

Nordsjaelland-Steaua X (4,10)



Ambo da 12,9 volte la posta