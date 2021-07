Bundesliga due, seconda giornata. Questa stagione si presenta come la migliore da svariati anni perchè di big ce n'è persino troppe. E se pensiamo che la favorita di quasi tutti, lo Schalke, è appena stata sconfitta in casa dall'Amburgo possiamo capire che cosa c'è nel resto del discorso. Indovinare chi saranno le squadre a salire, o a risalire, è troppo difficile. E a lottare una contro l'altra saranno in tante.



Belle sfide in questo venerdì. Paderborn-Norimberga appare la migliore delle due. Il Paderborn è a caccia del primo gol avendo pareggiato 0-0 in casa Heidenheim. Il Norimberga idem ma lo 0-0 è giunto in casa propria, contro l'Aue. In Bundesliga due il pareggio tra queste due squadre non si è ancora visto, potrebbe essere la volta giusta.



In Karlsruher-Darmstadt c'è un numero che fa sobbalzare e apre la strada a chi vuole crederci. Negli ultimi venti anni si sono giocati dodici precedenti (qualsiasi competizione, comprese amichevoli) e soltanto in due casi è apparso l'evento "gol". La percentuale è tutta dalla parte di chi sceglie che non esca di nuovo. La quota è sfavillante.



Paderborn-Norimberga X (quota 3,50)



Karlsruher-Darmstadt no gol (2,08)



L'ambo vale 7,28 volte la posta