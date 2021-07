Un giorno in meno di recupero. Per l'Argentina. Ma fosse solo questo. Da una parte c'è Leo Messi che non riesce a vincere Coppa del Mondo e Coppa America, dall'altra c'è il Brasile che quando quest'ultima la disputa in casa, la vince sempre. Ma sempre sempre sempre. Sei su sei.Finale al Maracanà con i compagni della Pulga che ci arrivano dopo i tempi supplementari con la Colombia, gara dura accompagnata dai festeggiamenti di Leo in faccia a Mina ("Balla adesso se ci riesci, balla pure!).C'è poco da fare, la tensione si avverte. Messi è uscito sanguinante dal campo e sente perfettamente i battiti di ogni minuto.Ad esempio quello di Paqueta, che ha aperto e blindato le marcature ("Paqueta? Uno che non segnava praticamente mai?") in entrambe le partite contro Cile e Perù.Si giocherà questa notte, per chi volesse seguirla dall'Italia. Esattamente come la notte precedente, nella quale la Colombia si è aggiudicata il terzo posto battendo per 3-2 i peruviani di Lapadula (ancora a segno).L'Argentina si giocherà tutto e una vittoria contro questi verde-oro nel loro stadio della gloria sarebbe storica. Ma mi sbilancio nel modo contrario e vado sul 2-1 per il Brasile, nonostante non ci sarà Gabriel Jesus, che sconta l'espulsione per il brutto fallo su Mena del Perù. Il 2-1 per i verde-oro si può trovare persino al dieci contro uno. Tentativo che si può fare.PS E a Wembley sta per giocarsi una grande sfida ma non mi viene in mente quale...