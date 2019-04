Venerdì senza Serie A ma con Premier League. Leicester-Newcastle ci riporta ad altri tempi, da Alan Shearer agli eroi di Sir Claudio Ranieri. Ma ne è passato di fiume sotto il ponte e siamo davanti ad altre squadre. Comunque il Leicester ha fatto belli dodici puntazzi nelle ultime quattro mentre i bianconeri ne hanno presi quattro nelle ultime cinque. Non è una vittoria interna già scritta però...



Bundesliga, a Norimberga arriva lo Schalke, molto meglio dei padroni di casa. Che sono a otto punti dalla salvezza e dovrebbero tirare su il brodo con la forchetta per acchiapparla. La quota dei rivali mi sembra succulenta anzicheno.



Anche a Nantes c'è un ospite che viene per prendere tre punti. Il Lione insegue il Lilla per la Champions, il Nantes è praticamente salvo o quasi. Credo che ci sia una bella differenza.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





Leicester-Newcastle 1 (quota 1,76)



Norimberga-Schalke 2 (2,32)



Nantes-Lione 2 (1,91)





Il terno vale 7,79 volte la posta