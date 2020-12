Piano piano, senza fare rumore. Perchè tutti gli occhi di chi guarderà calcio saranno sulla Perfida Albione. Che ha capito un cosa semplicissima: come catturare l'audience del mondo intero, il 26 dicembre. Di ogni anno.E nel Boxing Day potrebbero mancare le partite di cartello? No di sicuro. E quindi eccovene servita una, Arsenal-Chelsea, nomi altisonanti. Almeno nel recente passato. I Gunners per la verità si sono impantanati nelle zone basse, non sono partiti bene e hanno continuato a mettere i piedi nelle buche che si aprivano davanti. Solo quattordici punti, dodici gol segnati e diciotto subiti nelle quattordici giornate finora dipanatesi.Questo Boxing Day deve essere il giorno per rialzare la testa, l'Arsenal non può star lì a guardarsi la Premier come una squadra qualsiasi. E il primo d'agosto, nella finale di FA Cup, ha fatto le scarpe proprio al Chelsea, nonostante fosse andato sotto. Ma c'era l'Aubameyang dei giorni migliori, doppietta e via di galoppo al traguardo. Ora è ai box, brutta notizia. Ma certamente la scintilla per giocare al 300%, perchè se no si perde. Anche all'Emirates. Seppure il Chelsea, almeno l'ultimo, non sia stato convincente al massimo. I risultati certo non molto diversi da quelli dei biancorossi ma in questo caso vedo partita. E battaglia. Ma mi fermo al pareggio.E' da un mese, ovvero dal 5-0 al Burnley, che non si vede qualcosa che ricordi il vero Guardiola. Contro il Newcastle non c'è quota ma si può andare sull'over 3,5. Mica una cosetta da poco d'accordo ma all'ultima con l'Arsenal (Coppa di Lega che resta Coppa di Lega e stop) è arrivato il 4-1. Basta avere fiducia perchè la quota dell'overone c'è, parola d'ordine scardinare la partita un po' prestino e proseguire di carriera. A luglio finì 5-0 e il risultato spiega meglio di me.I Saints dovrebbero presentarsi con assenze importanti. I padroni di casa sono terzultimi ma stanno provando a dare il colpo di coda e questo potrebbe essere il match che li accende. Arrivano da tre pareggi e bisogna convertirli in qualcosa che valga di più. Nell'occasione mi piace addirittura il risultato esatto, un bel 2-1, ma resto umile e mi stoppo sull'over. In fin dei conti, la quota mi soddisfa.PS Preparatevi a giorni di calcio inglese. E non voglio dirvi cose inesatte, in questo caso il vero big-match è Leicester-Manchester United. Ma è a pranzo e non mi regala brividi di scommessa di alcun genere.