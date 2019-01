Ligue 1 che intavola un bel Marsiglia-Lille. I primi inseguono la zona Europa League, i secondi sono secondi in tutti i sensi. A cento km dal PSG. Tredici contro otto e dodici contro otto gli over 2,5 totalizzati finora da due squadre che attaccano. Rudi Garcia cercherà senza dubbio la vittoria di prestigio e mai come in questo caso lo sarebbe. Ma il Lille viene da quattro vittorie. Ultimi due precedenti, reti col pallottoliere. Over 2,5.



Bundesliga con Hertha-Schalke. Meno dello Schalke pareggia soltanto lo Stoccarda. E fuori casa segna più (undici) di quanto non ne subisca (nove). L'Hertha in casa ne ha persa solo una a Berlino. Entrambe sono tornate in campionato con una vittoria, potrebbero essere rimaste in salute. Gol.



Coppa d'Asia ai quarti. Con una partita surreale, Emirati Arabi-Australia. I primi non hanno mai segnato ai secondi, in ben cinque precedenti dicansi cinque! Non pochi no? Entrambe arrivano da un supplementare, con Kyrgizstan e Uzbekistan. Niente di più facile che la giochino con garbo perché le energie finiscono in un torneo così. Under 2,5.



Si chiude con la partita più bella e importante della giornata, Arsenal-Manchester United di FA Cup. E' sedicesimo di finale, replay a campi invertiti in caso di parità. Da quando è entrato Solskjaer in panca sono sette su sette, Mourinho strabuzzerà gli occhi. Ma i Gunners vengono dal bel successo con il Chelsea, in Premier. Si potrebbe segnare, e parecchio.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Arsenal-Manchester United over 2,5 (quota 1,65)



Marsiglia-Lilla over 2,5 (1,90)



Hertha-Schalke gol (1,90)



Emirati Arabi-Australia under 2,5 (1,60)



La quaterna vale 9,53 volte la posta.