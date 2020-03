L'ottavo di finale di FA Cup tra Portsmouth e Arsenal ha più di un motivo d'interesse. I Pompeys non battono i Gunners dal 1958 (otto pareggi e tredici sconfitte da quel giorno!), basterebbe questo dato per dire che sarà battaglia vera. In più i padroni di casa ora albergano in League One e non in Premier League o in Championship). Terzo ma non ultimo, l'Arsenal è appena uscito dall'Europa League in una maniera barbina e questo trofeo resta l'unico da poter provare ad alzare alla fine della stagione. Tredici gol nelle ultime cinque in casa, sei nelle ultime cinque in trasferta (ogni competizione): per l'una e per l'altra c'è una media che farebbe pensare all'over 2,5.



In Portogallo è serata da titolo. Nel senso che scendono in pista Porto e Benfica, le due che se lo disputano e adesso sono a un solo punto di distanza, a favore di questi ultimi. Le due sono reduci (esattamente come l'Arsenal!) da un giovedì di magro, frullate fuori dall'Europa League.



Il Porto è il primo a giocare, all'Estadio de Sao Miguel di Ponta Delgada, la casa del Santa Clara. Le ultime quattro con l'avversario di Oporto sono stati quattro over. Restando poi alle ultime soprattutto degli ospiti, i gol sbucano e si subiscono. Non mi stupirebbe che arrivasse anche qui l'over 2,5.



La quota a sorpresa invece potrebbe uscire dall'Estadio da Luz di Lisbona. La vittoria della capolista è data a numeri infinitesimali ma anche qui il gol dell'avversario potrebbe palesarsi. A 2,20 scelgo proprio l'opzione gol: un 2-1, un 3-1 o un 4-1?



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Portsmouth-Arsenal over 2,5 (quota 1,62)



Santa Clara-Porto over 2,5 (1,80)



Benfica-Moreirense gol (2,20)



Il terno vale 6,41 volte la posta