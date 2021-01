E' un mercoledì pieno di belle partite. A tutti i livelli. Se sei uno che ama il calcio te le guarderesti tutte. Intanto per partecipare si può far uscire una bolla. Che ha il suo perchè. O almeno speriamo che lo trovi sul cammino.. Teso come un lenzuolo. Ricordo la finale all'Olimpico, Milinkovic Savic e Correa la marchiarono a fuoco alzando il trofeo ma la Dea se la giocò a suo modo. E soprattutto tra il primo e il secondo gol, arrivati dopo l'ottantesimo e intorno al novantesimo, andò vicinissima a riprendere il risultato. Non so le formazioni che andranno in campo ma sono certissimo che per i nerazzurri sarà la finale due punto zero. L'Atalanta non è sempre la stessa ma quando si somiglia mette paura. Mi prendo l'uno, non è altissimo ma ci sta.Che non sarà quello di Sir Claudio Ranieri ma ha imparato perfettamente come riprovarci (resta su cinque vittorie di fila in ogni competizione, tredici gol fatti e due subiti). Uozz American Boys! Per adesso sesto l'Everton (con due gare di meno) e terzo il Leicester. Guardiamo gli scontri diretti di Premier a Liverpool: negli ultimi dieci l'opzione gol si è materializzata ben nove volte, mizzica!Championship, ovvero la Serie B inglese. Se Swansea-Brentford non è la crema poco ci manca. I gallesi sono secondi, gli ospiti (con una partita di meno) quarti. A due punti di distanza. Squadroni che lotteranno per salire fino all'ultimo fischio di un arbitro. Sette pareggi per lo Swansea, otto per il Brentford. E la difesa dei padroni di casa a prova di attacchi super come quello avversario. Credo fermamente che per entrambe sia una puntata da non perdere: gli scontri diretti valgono almeno il doppio. Non da oggi. E l'andata fu un classicissimo 1-1.Bundesliga.2 con un altro match succoso, Paderborn-Kiel. I padroni di casa sono indietro ma la forma è all'insu (dieci punti nelle ultime cinque). Mentre gli ospiti, terzi in classifica, hanno stentato di recente (sette punti nelle ultime cinque). Risalendo fino al 2002, negli ultimi dodici scontri diretti è stato quasi sempre gol: dieci volte. Se vi sembra poco telefonatemi anche questa notte.... Ma francamente spigolando tra le quote non ho trovato una lampadina da accendere.