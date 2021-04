L'incrocio tra pandemia, nazionali e infrasettimanali europee di Coppa ci pone di fronte a uno dei week-end più duri da pronosticatore. La corallina e la torta salata potranno stemperare un po' la tensione. Aumentando il colesterolo e i trigliceridi cattivi? Mah.... Perché le formazioni si sapranno dopo il fischio d'inizio. E regalare un vantaggio simile, a quelli che stanno dall'altra parte del banco, non è il caso.. D'ora in poi Gasperini dovrà preparare il campionato e stop e, se levassimo di mezzo la finale di Coppa Italia che l'aspetta, potrebbe essere una marcia trionfale. Toloi azzurro ci ha detto che la forma sarà quella giusta. E contro l'- che troppi grattacapi di salvezza non ha - potrebbero essere punti più semplici del previsto.. Fondamentale per l'importanza dei punti unita alla solennità della quota. Non si discute che i sardi debbano vincerla assolutamente, al momento Cagliari. Torino e (forse) Parma sono in lotta per la volata-salvezza per aggiudicarsi un solo posto. E se uno si fa scappare la giornatona contro il Verona dove pensa di andarli a prendere i punti che lo salveranno? Quota polifunzionale: nel senso che la tocchi e urli.Il salto da farsi in Premier League regala la quota-monstre del sabato pasqualino. Il match è. Gli ospiti sono saldamente retrocessi in Championship da tempo mentre gli uomini del Loco Bielsa sono appena tornati al successo (londinese, in casa del Fulham). E adesso sono pronti a servirsi un finalone di stagione. Che parte con la vittoria contro gli ultimi degli ultimi di Sheffield. Cinquanta reti subite vorranno dire qualcosa (anche se il Leeds ne ha soltanto tre in meno).Andiamo alla chiusura: un successo con almeno tre gol di distacco è pagato un boato. E se conosco mister Bielsa so che lui, come tutti i gentiluomini di calcio, non si fermerà mai e continuerà a giocarla. Fino ai minuti di recupero. Se è il sabato giusto, è anche la quota giusta. I tentativi come questi sono vestiti di coraggio.Atalanta-Udinese 1 (quota 1,52)Cagliari-Verona 1 (2,70)Leeds-Sheffield United 1/handicap 2 gol (4,78)