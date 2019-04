Arrivano da una partita "cattiva", la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Cattiva non per falli e calcioni ma per quello che certamente si è portato dietro, a tutti i livelli. Inoltre, l'Atalanta è chiamata a giocare una partita supervera, per punti da zona Champions League, contro l'Udinese, più "salva" dopo il risultato di Bologna-Empoli. La Fiorentina di Montella è già discretamente piaciuta e il Sassuolo è una squadra che giocherebbe comunque e sempre, targata De Zerbi. Per questi motivi sembrano gare marchiate a fuoco sotto il segno del gol, con quote potabili e più.

In League 2, trovo alta la quota del Lorient che, andato a sbancare Lens, deve ora proseguire per salire ancora in zona play-off battendo l'Auxerre. In Bundesliga 2, il Duisburg che è agli ultimi vagiti, sempre più inascoltabili, segnerà ma lo farà insieme con l'Arminia Bielefeld. Che potrebbe anche vincerla.

I CONSIGLI DEL LUNEDI'

Atalanta-Udinese gol (quota 1,97)

Fiorentina-Sassuolo gol (1,77)

Lorient-Auxerre 1 (2,02)

Duisburg-Bielefeld gol (1,57)

La quaterna vale 11,0 volte la posta