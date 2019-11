Una vittoria per essere dall'altra parte del girone. Qualificata insomma. La Juventus è a Mosca sapendo questo. Poi non sarebbe ancora finita, ci sarebbe da difendere il primo posto nello scontro diretto contro gli Atletici di Madrid. Comunque ora è da saltare questa, una sconfitta riaprirebbe tutto. La Lokomotiv è in un momentaccio, batterla è quello che bisogna fare.



Ben diverso il lavoraccio che tocca all'Atalanta. Riecco il Manchester City di Pep Guardiola che in casa ci lasciò mezzora con la quale divertirci. Per poi riprendersi tutti i giocattoli. Oggi se la giocherà senza muri, di nuovo, la Dea. Tanto l'eliminazione è vicinissima e c'è poco, pochissimo da difendere. I primi punti arriveranno ma non è certo in questa che sarà semplice farne. Oltretutto dopo la batosta arrivata domenica contro il Cagliari.



Quando si affrontano Bayern e Olympiacos non è pioggia, è bomba d'acqua. I gol diluviano esattamente come all'andata quando i tedeschi, che ancora non avevano messo i piedi nella crisi, vinsero 3-2. Poi c'è stato di tutto, persino che Kovac non siede più sulla panchina bavarese. Al momento c'è Flick, si fanno nomi pesanti (Mourinho e Allegri) ma pare che il preferito sarà un big che parla tedesco. Al momento ci sarà l'assalto dei greci che vogliono approfittarne. Avendo zero da perdere. I gol non si faranno aspettare.



La quaterna arriva con una scelta che vi sembrerà strana. C'è il Tottenham al Marakana di Belgrado, stadio caldo anzicheno. Gli Spurs piombano dallo psicodramma di domenica al Goodison Park quando l'intera Albione ha partecipato al dramma di Gomes dell'Everton, spezzatosi in diretta tv. Mai avevo visto tanti avversari pangere disperarsi e pregare come in questo caso, non so in che condizioni scenderanno in campo i bianchi. Anche perché ho visto gente come Alli, Eriksen e Son male male malissimo. Se gli slavi faranno la partita che devono, il Tottenham andrà incontro a un mal di pancia.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Lokomotiv Mosca-Juventus 2 (quota 1,68)



Atalanta-Manchester City 2 (1,52)



Bayern-Olympiacos over 3,5 (1,67)



Stella Rossa-Tottenham 1X (2,23)



La quaterna vale 9,50 volte la posta.