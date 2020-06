E allora è vero, aspettiamo questa tre partite del mercoledì per vedere tutti quei gol che non ci sono stati durante la quarantena. Le aspettative sono alte, per il momento di addormentarsi su una "melina" non se ne parla. Andiamo a toccare con mano.Sempre che la forma fisica dei romani non ci deluda. L'Atalanta l'abbiamo vista fare una partita mirabolante contro il Sassuolo: dieci minuti o più sul rollercoaster andando sempre a tanto così dallo svantaggio, poi via a grandinare occasioni da gol. Oppure gol stessi. Nessun dubbio: all'andata fu pirotecnico 3-3, qui dovrebbe non essere molto diverso. Ma attenzione alla X: il pareggio scacciaguai qui non farebbe la felicità.Che ovviamente da mister buono per il Barcellona è ridiventato subito quello che ci vuole per prendere i tre punti e fare gragnuole di gol. Io continuo a pensare che crescerà farà vincerà. E che con Boga Defrel e Berardi i gol prima o poi debbano arrivare per forza. Quando fu Serie A, gli emiliani incocciarono in due 7-0 proprio da parte dell'Inter. Non sarà così ma anche qui le reti saranno prese d'assalto. E potrebbero segnare entrambe.Debutta la Roma ma all'Olimpico. Momento un po' così tra vicende (tu chiamale vicende... ) societarie, piani per il mercato (che non significa soltanto acquistare anzi) stelle filanti e cotillons. Di putipù e cose del genere ha pochissimo bisogno la Sampdoria, Sir Ranieri rimette piede dove è nato e cresciuto non per fare regali ma per scartarne a sua volta. Anche qui dovrebbero arrivare i siluri e qualche risultatone. Le ultime 5 della Roma prima del blocco erano state tutte over. Lo 0-0 dell'andata è la partita "meno giocata" di tutto il campionato. Praticamente è come non fosse mai esistita. Quella vera è questa.