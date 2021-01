"E' arrivato l'arrotinooooooo!". Nel senso che è proprio davanti a casa mia, un segno del destino? Lo prendo come tale. Perché questa serata di calcio è all'insegna dei gol e degli over. Gli under fateli scivolare nel fiume e dategli un calcio, prenderanno la corrente.Due sono diè diventata ingiocabile, iltutto il contrario. Per cui una partita a ranghi completi in questo momento non si potrebbe proprio fare. In più c'è il sapore della vendetta: due anni fa il Cagliari vinse con la pipa in bocca 2-0, chissà se i berghem l'hanno dimenticato o gli rode ancora. Comunque, nonostante si parta dal fatto che entreranno seconde (o terze) linee, vado sul parziale/finale 1/1. Anche perché il Cagliari penserà al Milan, non certo a questa.Senon si mettono a dormire a centrocampo, sarà calcio divertente. Perchè sanno mettere in azione un calcio sveglio, tonico, aggressivo. Le ultime cinque dei De Zerbi's men sono esattamente delle combo di questo tipo, mi fido davvero.L'stava riposando. Ad un certo punto è arrivata la mosca tse-tse che l'ha punto, si è alzato dall'amaca e ha cominciato a dare schiaffi a destra e a manca. Quattro vittorie di fila, tre di Premier League, una di FA Cup che era pareggio e si è trasformata. Il Palazzo di Cristallo invece si accende ora sì ora no ora sì ora no. Comunque delle ultime sei volte che si è presentato all'Emirates Stadium, cinque volte si è materializzata l'opzione gol. Che è a una quota porompompero. La scelgo accompagnato dalla banda comunale.Ultima del poker è addirittura l'campionato olandese in cui mai metto le mani. Ma questa è certamente una bella sfida, tra Twente (sesto in zona play-off) ed Ajax (primo ma a pari punti con il sorprendente Vitesse). Le ultime quattro volte che il match si è giocato a Enschede, in campionato, sono venuti fuori diciotto gol!!!! No, dico diciotto. L'incredibile che ci fu - in mezzo a quelle quattro - un 1-0...Atalanta-Cagliari primo tempo/finale 1/1 (quota 1,64)Sassuolo-Spal gol/over 2,5 (1,92)Arsenal-Crystal Palace gol (1,90)Twente-Ajax gol/over 2,5 (1,72)