Ed eccoci alla chiusura della fase a gironi della Champions. La Juventus gioca per la gloria, nemmeno per il primo posto che è ampiamente acquisito (la lascio fuori, chi volesse troverebbe una quota super ma i tedeschi si giocano tutto).



L'Atalanta invece giocherà sul filo della lama, soltanto i tre punti la porterebbero a festeggiare il passaggio del turno sperando che il City faccia il suo contro la Dinamo Zagabria. I bergamaschi faranno all-in sapendo che sul tavolo ci sono i tre punti o lo zero assoluto. E in una partenza simile non vedo altro che l'over 2,5.



Posso sbagliarmi ma il Bayern ha bisogno di una vittoria splendente che scacci tutto quello che di pessimo è capitato nel periodo più recente, basti guardare alla sconfitta col Borussia Monchengladbach dell'ultimo turno di Bundesliga: quindici tiri a uno nel primo tempo per i bavaresi e zero punti! Qui le due sono qualificate da tempo ma non credo, per ciò che ho appena detto, che i tedeschi se la dormano della grossa, anzi.



L'Olympiacos ha fatto una Champions non da buttare via: in alcuni casi ha dato grilli per la testa a squadre forti. Arriva come ospite la Stella Rossa, che in trasferta non è mai stata un vaporetto: vincere questa per i greci sarebbe passare in classifica il rivale e scivolare in Europa League, mica male.



Il Galatasaray ha addirittura un punto in più in classifica di ciò che ha totalizzato nell'altro girone l'Olympiacos ma ha fatto appena un gol nelle prime cinque partite: la trasferta in casa di quei diavoli del PSG potrebbe riservare altre scoppole, la quota dei francesi che si aggiudicano entrambi i tempi potrebbe rivelarsi zucchero filato. Anche se i tre punti non servono.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':

Shakhtar-Atalanta over 2,5 (quota 1,60)

Bayern Monaco-Tottenham 1/over 2,5 (1,67)

Olympiacos-Stella Rossa 1 (1,55)

PSG-Galatasaray squadra 1 vincente primo e secondo tempo (2,20)



La quaterna vale 9,11 volte la posta.