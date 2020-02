SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato con spareggio. Se non lo è Atalanta-Roma in chiave Champions League quale può esserlo? Acclarato che al novantanove per cento sarà una delle due ad andarci, questi sono tre punti fondamentali. La base del match sono i gol, altro che titic titoc a centrocampo. Per esempio, gol/over 2,5 sembra il capitello su cui poggiarsi. A proposito, occhio a Carles Perez: pare più che discreto.



Bologna-Genoa invece ci potrebbe regalare almeno un tempo di tranquillità. Perché un quarto dei gol degli emiliani sono arrivati dopo il 75'. E questo è un fatto. Sempre dalla parte della mia scelta ci sono le tredici gare in cui il Genoa non ha subito gol nei primi 45'. Si va con il tempo con maggior numero di gol, il secondo. Dato che lo 0-0 qui è difficile che si realizzi.



Allo stesso bersaglio si arriva studiando Southampton-Burnley, anticipo a pranzo di Premier League (occhio all'orario se vi interessa inserirla). Anche qui il tempo con maggior numero di gol dovrebbe rivelarsi il secondo. Il Burnley, per esempio, ha segnato in trasferta il doppio delle reti (otto) messe a segno nel primo tempo. Non solo: nessuno degli ultimi sette scontri diretti ha visto un gol prima dell'intervallo!



In Ligue 1 andiamo a prendere l'ultima in classifica, il Tolosa, che riceve il Nizza. Sono nove partite in casa in cui non riesce a mantenere la porta inviolata. Non sono poche no? E il Nizza solo in una delle undici trasferte non ha subito gol. Se le mischiamo insieme come il mazzo delle carte viene il pronostico perfetto.



Procedo con la Bundesliga che ci regala un'altra chicca simile. La sfida è Hoffenheim-Wolfsburg. Gli ospiti sono i re degli 1-1, avendone collezionati sei compreso quello nell'andata. E le ultime sei casalinghe dell'Hoffenheim hanno sempre e solo visto segnare entrambe le contendenti.



Ora le righe decisive, sperando che tutti voi le leggiate: senza quota finale la vostra proposta sarà considerata non valida, con partite che non siano della giornata di sabato idem con le patate. Per il resto dateci sotto e fateci scrivere lunedì un lungo, lunghissimo pezzo sui vincitori. Ovvero voi. Prosit.



I CONSIGLI PER SABATO:



Atalanta-Roma gol/over 2,5 (quota 1,62)

Bologna-Genoa tempo con maggior numero di gol: secondo (2,02)

Southampton-Burnley tempo con maggior numero di gol: secondo (2,08)

Tolosa-Nizza gol (1,70)

Hoffenheim-Wolfsburg gol (1,57)



La cinquina vale 18,1 volte la posta escluso il bonus.